Nach dem Brand eines Autotransporters musste die A7 in Richtung Flensburg für rund sieben Stunden gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei geriet der Transporter am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte in Brand. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an einem Reifen. Dieser sei während der Fahrt geplatzt, durch die Hitzeentwicklung sei das Feuer ausgebrochen. Der Transporter hatte laut Polizei mehrere Autos geladen, darunter auch Elektrofahrzeuge. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Brand zerstört, die Polizei schätzte den Sachschaden auf eine Million Euro. Besonders die Elektroautos stellten ein hohes Risiko dar, sagte die Polizei. Einer der Wagen explodierte offenbar, Fahrzeugteile flogen durch die Luft. Verletzt wurde jedoch niemand. Die A7 in Richtung Flensburg war bis in die Nacht gesperrt.