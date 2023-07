Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Landkreis Oldenburg Autos krachen zusammen: Vier Schwerverletzte Von dpa | 01.07.2023, 21:02 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Oldenburg sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Mädchen. Sie wurden am Samstagnachmittag in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.