Verkehr Autos in Göttingen zusammengestoßen: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 01.10.2023, 08:18 Uhr | Update vor 25 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer beiden Autos in der Göttinger Innenstadt schwer verletzt worden. Die beiden Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Die Bürgerstraße wurde nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag komplett gesperrt.