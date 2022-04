Verkehr FOTO: Markus Scholz Statistik Autos in Bremen sind älter als in anderen Bundesländern Von dpa | 11.04.2022, 21:12 Uhr | Update vor 33 Min.

Im Land Bremen sind die Autos mit einem Durchschnittsalter von 10,6 Jahren älter als in den anderen Bundesländern. Darauf hat die Innung des Kraftfahrzeugtechniker-Handwerks Bremen am Montag hingewiesen. Nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes von Anfang Januar 2022 waren die Autos in Niedersachsen im Durchschnitt 10,3 Jahre alt. Das geringste Auto-Durchschnittsalter gab es demnach mit 9,6 Jahren in Thüringen.