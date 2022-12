Boris Pistorius Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landespolitik Automatensprengungen: Banken wehren sich gegen Kritik Von dpa | 11.12.2022, 15:53 Uhr

Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Niedersachsen wehren sich gegen die Kritik von Innenminister Boris Pistorius (SPD), der ihnen vorgeworfen hatte, zu wenig gegen die Sprengung von Geldautomaten zu tun. „Öffentlich verbreitete Pauschalvorwürfe und sachlich verkürzte Darstellungen helfen allen Beteiligten an dieser Stelle sicher nicht weiter“, hieß es in einem Brief, der dem „Weser-Kurier“ (Wochenendausgabe) vorlag.