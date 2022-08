ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Cuxhaven Autofahrerin mit drei Promille: Schnaps auf Beifahrersitz Von dpa | 13.08.2022, 20:39 Uhr

Mit fast drei Promille ist in Dorum (Landkreis Cuxhaven) eine 43-jährige Autofahrerin in eine Polizeikontrolle geraten. Sie sei zuvor durch ihre unsichere Fahrweise - in Schlangenlinien - aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung der Ordnungshüter vom Samstag. Und wörtlich: „Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, der nicht nur von der Schnapsflasche auf dem Beifahrersitz stammte.“