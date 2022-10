Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Northeim Autofahrerin folgt Navi und fährt mit Wagen Treppe hinunter Von dpa | 15.10.2022, 10:39 Uhr

Eine Autofahrerin ist in Northeim mit ihrem Wagen aus Versehen einen Fußweg mit mehreren Treppenstufen hinuntergefahren und stehen geblieben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 58 Jahre alte Fahrerin den Angaben ihres Navigationsgerätes gefolgt. Das lotste sie demnach am Freitagabend von einer Straße nach rechts ab. Die Frau bog auf den Fußweg ab und fuhr eine erste Treppe mit vier Stufen hinunter. Der Wagen kam vor der nächsten Treppe zum Stehen. Treppe und Auto wurden der Polizei zufolge leicht beschädigt.