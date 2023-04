Polizeikontrolle Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Landkreis Hildesheim Autofahrer zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt Von dpa | 05.04.2023, 05:42 Uhr

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Hannover ist von der Polizei zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt worden. Am Dienstag sei er auf der Bundesstraße 1 bei Söhlde (Landkreis Hildesheim) bei einer Verkehrskontrolle als Wiederholungstäter ertappt worden, teilte die Polizei mit. Er zuvor schon zweimal wegen Fahrens ohne Führerschein polizeilich in Erscheinung getreten. Der Mann musste seinen Weg am Dienstag zu Fuß fortsetzen. Er müsse nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen, hieß es in der Mitteilung weiter - ohne konkrete Details dazu. Der Fall liegt nach Angaben eines Polizeisprechers nun bei der Staatsanwaltschaft.