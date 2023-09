Landkreis Peine Autofahrer verletzt zwei Menschen und fährt Hund tot Von dpa | 23.09.2023, 20:57 Uhr | Update vor 25 Min. Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einem Auto soll ein Mann am Samstag zwei Menschen in der niedersächsischen Gemeinde Vechelde im Landkreis Peine leicht verletzt und einen Hund getötet haben. Der wohl unter Alkoholeinfluss stehende 56 Jahre alte Tatverdächtige sei zunächst durch ein geschlossenes Zufahrtstor einer Campingsplatzanlage gefahren, teilte die Polizei Salzgitter am Abend mit.