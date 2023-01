Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Northeim Autofahrer überschlägt sich mit Fahrzeug Von dpa | 13.01.2023, 09:12 Uhr

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf Freitag mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der 34 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann verlor demnach aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der aus Uslar stammende Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf 10.000 Euro.