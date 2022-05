ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Leer Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen Von dpa | 07.05.2022, 12:34 Uhr

Bei der Kollision seines Wagens mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein Autofahrer am Freitagabend in der Nähe von Leer (Ostfriesland) gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 50-Jährige in Richtung des Ortes Holtland unterwegs, als sein Fahrzeug aus unbekannten Gründen plötzlich auf die andere Straßenseite geriet. Der Autofahrer sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, der Lkw-Fahrer habe sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.