Unfall Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum Von dpa | 23.04.2022, 14:26 Uhr

Bei der Kollision mit einem Baum ist am Samstag ein Autofahrer im Landkreis Gifhorn ums Leben gekommen. Der 80 Jahre alte Mann aus der Samtgemeinde Boldecker Land war auf einer Kreisstraße unterwegs, als er in Weyhausen in einer leichten Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Baum zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe sich das Auto mehrfach auf einem angrenzenden Feld überschlagen. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.