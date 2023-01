Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta Autofahrer stirbt kurz vorm Jahreswechsel Von dpa | 01.01.2023, 13:55 Uhr

Ein 57-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in Goldenstedt (Landkreis Vechta) in der Silvesternacht ums Leben gekommen. Der 24 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens sei bei dem Unfall schwer verletzt worden und alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.