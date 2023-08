Göttingen Autofahrer prallt in Autobahnbaustelle gegen Sperranhänger Von dpa | 15.08.2023, 15:46 Uhr Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Göttingen vermutlich ungebremst gegen einen Sperranhänger in einer Baustelle geprallt. Der 64-Jährige aus Baden-Württemberg kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag in einer Baustelle bei Hann. Münden in Fahrtrichtung Hannover, wie die Polizei mitteilte.