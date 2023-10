Unfälle Autofahrer prallt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt Von dpa | 11.10.2023, 09:33 Uhr | Update vor 40 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch in Fredenbeck westlich von Buxtehude aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Auto, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde.