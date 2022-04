Krankenwagen FOTO: Hendrik Schmidt Hannover Autofahrer nimmt Kradfahrerin die Vorfahrt: in Lebensgefahr Von dpa | 17.04.2022, 20:24 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall nahe Springe (Region Hannover) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer habe ihr am Sonntag die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei in Hannover mit. Der Mann sei mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die L422 eingebogen. Die 23-Jährige fuhr demnach mit dem Motorrad in die Fahrertür des Wagens und stürzte.