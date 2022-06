ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Unfall Autofahrer in Bremen bei Zusammenstoß getötet Von dpa | 21.06.2022, 11:55 Uhr

Beim Zusammenprall zweier Autos in Bremen ist ein 50-jähriger Fahrer getötet worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 50-Jährige wollte demnach am Vorabend mit seinem Wagen auf eine Durchgangsstraße nahe der Universität einbiegen. Dabei kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem anderen Auto. Der Wagen des 50-jährigen überschlug sich durch die Wucht der Kollision. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein 63-jähriger Mann am Steuer des anderen Autos wurde schwer verletzt.