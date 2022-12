Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Schaumburg Autofahrer fliegt mit falschem Urin bei Drogentest auf Von dpa | 02.12.2022, 12:54 Uhr

Ein junger Mann aus Rinteln im Landkreis Schaumburg hat die Polizei mit gefälschtem Urin über seinen Drogenkonsum täuschen wollen. Das flog aber auf. Der 21-Jährige war am Donnerstagabend bei einer Autokontrolle einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand - was ebenso geahndet wird wie das Fahren unter Alkoholeinfluss. Auf der Dienststelle versuchte der Autofahrer, sich mit eigens gekauftem und unbelastetem Urin durch die Urin-Kontrolle zu mogeln. Das sei den Polizeibeamten aber aufgefallen, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag.