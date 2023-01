Rettungswagen Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Unfälle Autofahrer fährt auf Laster auf: Lebensgefährlich verletzt Von dpa | 20.01.2023, 12:25 Uhr

Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover in seinem Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-jährige Fahrer sei mit seinem Auto von hinten auf einen stark bremsenden Laster geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde aus dem Wrack befreit und musste am Donnerstag nach einer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.