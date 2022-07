ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Bremen Autofahrer erleidet Herzanfall auf Autobahn: Schwerer Unfall Von dpa | 25.07.2022, 11:56 Uhr

Der Herzanfall eines Autofahrers hat auf der Autobahn 1 bei Bremen zu einem Unfall mit mehreren teils lebensgefährlich Verletzten geführt. Der 85-jährige Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuchen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seine 89 Jahre alte Mitfahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie wurde ebenso wie ein weiterer 82 Jahre alter Mitfahrer lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.