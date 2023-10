Verkehr Autofahrer auf A29 von Laserpointer geblendet Von dpa | 01.10.2023, 11:02 Uhr | Update vor 19 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einem Laserpointer hat ein 29-Jähriger auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg einen anderen Autofahrer geblendet. Der 19-Jährige fuhr am Samstag auf der A29 in Richtung Oldenburg, als ihn ein anderes Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn und Großenkneten überholte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mitfahrer im überholenden Auto blendete den 19-Jährigen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, der 29-Jährige meldete sich schließlich bei der Polizei und gab die Tat zu. Er muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.