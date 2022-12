Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Autodieb in teurem Wagen auf Autobahn 2 ertappt Von dpa | 14.12.2022, 15:03 Uhr

Polizisten haben den mutmaßlichen Dieb eines teuren Autos auf der Autobahn 2 erwischt. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs und stand unter Drogen, wie die Polizei mitteilte. Den Beamten war der kostspielige SUV in der Nacht zu Mittwoch auf der A2 in Fahrtrichtung Osten aufgefallen. Da es zuletzt in der Gegend häufiger zu Autodiebstählen gekommen war, führten sie auf einem Parkplatz im Landkreis Helmstedt sogleich eine Kontrolle durch. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer weder Fahrerlaubnis noch Fahrzeugpapiere besaß. Zudem hatte der 34-Jährige offensichtlich Drogen genommen. Nach einem nervösen Hin und Her zwischen Fahrer und Beamten gestand der Mann schließlich den Diebstahl.