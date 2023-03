Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Landkreis Harburg Autobahnpolizei schnappt Mann mit mehreren Identitäten Von dpa | 17.03.2023, 09:19 Uhr

Ein mutmaßlicher Straftäter mit gleich mehreren Identitäten ist der Autobahnpolizei nahe Heidenau im Landkreis Harburg ins Netz gegangen. Der 37-Jährige sei am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 festgenommen worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Bei der Kontrolle legte der Mann einen slowakischen Führerschein und einen slowakischen Ausweis vor - beides waren Fälschungen.