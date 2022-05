ARCHIV - Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Verkehr Autobahn 7 nach Unfall gesperrt: „Sehr großer Rückstau“ Von dpa | 12.05.2022, 00:41 Uhr

Eine Vollsperrung auf der Autobahn 7 zwischen Hildesheim und Hannover nach einem Unfall hat für lange Staus gesorgt. An einer Tagesbaustelle zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt sei ein Lastwagen auf einen Sicherungs-Anhänger aufgefahren, der vor dieser Baustelle warnte, sagte ein Polizeisprecher aus Hildesheim am Mittwoch. Verletzt wurde niemand, aber wegen der Trümmerteile auf allen drei Fahrspuren habe die Autobahn in Richtung Hannover stundenlang gesperrt werden müssen. Ein „sehr großer Rückstau“ war die Folge, auch auf den Umleitungsstrecken, wie der Sprecher sagte.