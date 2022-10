Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta Autobahn 1 wegen Brückenabrisses gesperrt Von dpa | 21.10.2022, 12:27 Uhr

Wegen des Abbruchs einer Brücke muss die Autobahn 1 zwischen Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) und Bramsche bei Osnabrück von Freitagabend bis Sonntagnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt um 22 Uhr. Wie die zuständige Außenstelle der Autobahngesellschaft in Osnabrück am Freitag per Twitter mitteilte, wird der Verkehr in Richtung Bremen ab Neuenkirchen/Vörden über die U7 bis zur Anschlussstelle Holdorf umgeleitet. In Fahrtrichtung Dortmund werde der Verkehr ab Neuenkirchen/Vörden über die U20 bis zur Anschlussstelle Bramsche geführt.