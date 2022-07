ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Stade Auto von Zug erfasst: 76 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 24.07.2022, 14:59 Uhr

An einem Bahnübergang in Agathenburg im Landkreis Stade hat ein Zug ein Auto erfasst. Die 76 Jahre alte Fahrerin sei bei dem Unfall am Sonntagvormittag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach sei die Frau trotz roter Ampeln und geschlossener Halbschranke mit ihrem Wagen auf die Gleise gefahren. Der 22 Jahre alte Lokführer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.