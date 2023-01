Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Unfall in Wiesmoor Auto versinkt in Ostfriesland in Kanal: Mann kann sich befreien Von dpa | 22.01.2023, 21:54 Uhr

Bei einem Unfall in Wiesmoor in Ostfriesland ist ein Mann am Sonntagabend mit seinem Auto in einem kleinen Fehnkanal neben der Straße versunken.