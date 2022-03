Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Landkreis Oldenburg Auto und Trecker stoßen zusammen: Ein Mensch schwer verletzt Von dpa | 25.03.2022, 16:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei starkem Nebel sind bei Wildeshausen in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ein Auto und ein Trecker zusammengestoßen. Der 83 Jahre alte Autofahrer wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Autofahrer am Freitagmorgen einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen wollen und dabei den ihm entgegenkommenden Trecker bei dem Nebel übersehen.