Hildesheim Auto überschlägt sich: Fahrerin tot Von dpa | 12.10.2022, 05:54 Uhr

Eine 58-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Hildesheim tödlich verletzt worden. Die Frau kam am Dienstagnachmittag rechts von der Straße ab, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ihr Auto überfuhr einen Straßengraben, prallte dann gegen eine Grabenüberführung, überschlug sich und blieb schließlich seitlich liegen. Die 58-Jährige wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Wie die Frau von der Straße abkommen konnte, war zunächst unklar. Laut Polizei waren keine weiteren Menschen an dem Unfall beteiligt.