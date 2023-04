Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down A31 Auto überschlägt sich bei Haren: Mann schwer verletzt Von dpa | 16.04.2023, 19:40 Uhr

Ein Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Haren (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der Fahrer sei mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 31 in Richtung Emden unterwegs gewesen, teilte die Polizeiinspektion Emsland mit. Aus unbekannter Ursache geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und wurde in eine Böschung geschleudert, wo es auf der Seite liegenblieb. Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Haren in Richtung Norden wurden zunächst gesperrt. Die Identität des Mannes ist noch nicht abschließend geklärt.