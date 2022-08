ARCHIV - Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Uelzen Auto stößt mit Zug zusammen: 86-jährige Fahrerin verletzt Von dpa | 13.08.2022, 20:17 Uhr

Glück im Unglück hat eine 86-jährige Autofahrerin im Landkreis Uelzen gehabt: Sie stieß laut Polizei am Samstagnachmittag nahe Lüder in ihrem Wagen mit einem vorbeifahrenden Zug zusammen, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Kreisstraße 55 zwischen Lüder und Langenbrügge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Seniorin den Personenzug übersehen, teilte die Polizei mit.