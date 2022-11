Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ammerland Auto stößt mit Transporter zusammen: 19-Jähriger stirbt Von dpa | 24.11.2022, 16:50 Uhr

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter bei Bad Zwischenahn im Ammerland ist ein 19 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige mit seinem Wagen auf der Landstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sein Wagen mit dem entgegenkommenden Kleintransporters zusammen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei der Kollision am Donnerstagmorgen leicht verletzt - ebenso der Beifahrer des 19-Jährigen. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen noch in eine Klinik, wo er später starb.