Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild up-down up-down Notfalleinsatz Auto stößt mit Traktorgespann zusammen: Lebensgefahr Von dpa | 24.01.2023, 19:05 Uhr

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist auf der B188 bei Burgdorf mit einem Traktorgespann zusammengestoßen und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Mann am Dienstagmittag in Richtung Hannover unterwegs und geriet in einer Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 22 Jahre alte Fahrer des Traktorgespanns wurde leicht verletzt.