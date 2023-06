Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Uelzen Auto schleudert gegen Baum: Drei Männer schwer verletzt Von dpa | 08.06.2023, 07:29 Uhr

Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 27 bei Holxen im Kreis Uelzen sind drei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer übersah am Mittwochabend auf dem Heimweg aus einem Restaurant am Ausgang einer Kurve ein am Fahrbahnrand haltendes Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum.