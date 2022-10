Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto prallt in Goslar gegen Baum: Ein Mann stirbt Von dpa | 30.10.2022, 15:41 Uhr

Bei einem schweren Unfall in Goslar ist ein Mann gestorben. Ein Auto sei aus bisher ungeklärten Umständen in der Nacht auf den Sonntag nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Für einen der beiden Männer aus dem Auto kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Der andere Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.