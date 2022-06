Stark zerbeult steht das Unfallauto neben dem Traktor mit Feldspritze. Foto: -/TNN/dpa FOTO: - Unfall Auto prallt gegen Traktor: Sechs Menschen verletzt Von dpa | 07.06.2022, 08:08 Uhr

Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Springe nahe Hannover sind fünf Menschen in einem Auto schwer verletzt worden. Die Treckerfahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen war am Montagabend auf einer Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen gegen den Trecker fuhr. Unter den fünf Insassen waren zwei 17-jährige Jungen und eine 20 Jahre alte Frau. Das Alter der anderen zwei Insassen sowie der Treckerfahrerin war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst unklar.