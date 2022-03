Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Grafschaft Bentheim Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 13.03.2022, 10:46 Uhr | Update vor 38 Min.

Ein Mann und eine Frau sind in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 65-jährige Fahrer am Samstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sowie seine 56-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.