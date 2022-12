Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 20.12.2022, 13:44 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Baum ist ein Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war am Montag gegen Abend aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenspur der Bundesstraße 191 nördlich von Eschede (Landkreis Celle) geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er prallte dabei gegen einen Baum und wurde in seinem Auto festgeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war wegen der Unfallaufnahme einige Zeit voll gesperrt.