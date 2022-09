Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Ammerland Auto prallt gegen Baum: 83-jährige Beifahrerin stirbt Von dpa | 14.09.2022, 19:41 Uhr

Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum ist eine 83-jährige Frau am Mittwoch in Bad Zwischenahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen saß die Frau als Beifahrerin im Wagen einer 89 Jahre alten Fahrerin. Diese sei aus bisher unbekannten Gründen mit dem Auto von der Straße abgekommen und im Straßengraben frontal gegen einen massiven Baum geprallt. Die Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Autos waren nicht in den Unfall involviert.