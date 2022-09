Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Auto prallt gegen Baum: 22-Jähriger stirbt Von dpa | 19.09.2022, 07:30 Uhr

Ein 22-Jähriger ist bei einem Autounfall in Springe (Region Hannover) ums Leben gekommen. Er sei aus zunächst unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte noch am Unfallort. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall in der Nacht zum Montag nicht beteiligt.