Hannover Auto mit Gastank brennt auf A7: Eineinhalbstündige Sperrung Von dpa | 19.06.2023, 21:10 Uhr

Ein brennendes Auto mit Gastank hat auf der Autobahn 7 bei Hannover am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Da wegen des Gastanks zunächst von einer Explosionsgefahr ausgegangen wurde, löschten die Einsatzkräfte aus sicherer Entfernung, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Gefahr habe sich jedoch im weiteren Verlauf nicht bestätigt. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Laatzen während des eineinhalbstündigen Einsatzes gesperrt.