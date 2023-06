Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfall Auto mit fünf Insassen überschlägt sich: Ein Toter Von dpa | 14.06.2023, 06:27 Uhr

Ein Mensch ist bei einem schweren Unfall bei Pattensen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um einen von insgesamt fünf Insassen, die in der Nacht zum Mittwoch gemeinsam in einem Auto unterwegs waren, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Die vier anderen wurden demnach unterschiedlich schwer verletzt. Das Auto war aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen. Weitere Details zum Unfallhergang und den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.