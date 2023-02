Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Cloppenburg Auto kracht in zwei Bäume: Frau lebensgefährlich verletzt Von dpa | 25.02.2023, 08:45 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit zwei Bäumen im Dreieck Ahlhorner Heide ist eine 42-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt - der 50 Jahre alte Fahrer sowie ein 50-jähriger Mitfahrer und eine 49-jährige Mitfahrerin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die 42-jährige Mitfahrerin mit ihren lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die drei Leichtverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.