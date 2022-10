Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Cloppenburg Auto kracht gegen Baum: 24-Jähriger in Lebensgefahr Von dpa | 10.10.2022, 23:40 Uhr

Bei einem Unfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist ein 24-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer des Autos erlitt schwere Verletzungen. Er sei am Montagabend von der nassen Straße abgekommen und mit dem Wagen seitlich gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall passierte nach dem Durchfahren einer Rechtskurve. Am Auto entstand Totalschaden. Für die Zeit der Bergung wurde die L836 vollgesperrt.