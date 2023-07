Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Cloppenburg Auto kollidiert mit Biker: Motorradfahrer schwer verletzt Von dpa | 08.07.2023, 09:53 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Bösel (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagnachmittag ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Samstag wurde der Mann auf seinem Kleinkraftrad von einem 33-jährigen Autofahrer übersehen und es kam, trotz Vollbremsung durch den Autofahrer, zum Zusammenstoß. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht werden.