Göttingen Auto fährt bei Bühren gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 24.07.2022, 10:25 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Bühren (Landkreis Göttingen) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Dabei wurde der Fahrer am Samstagabend in seinen Auto eingeklemmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.