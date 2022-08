Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Uelzen Auto fährt in Seniorenwohnanlage: 91-Jährige schwer verletzt Von dpa | 29.08.2022, 20:39 Uhr

Eine Autofahrerin hat beim Ausparken die Kontrolle über ihren Wagen in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) verloren und ist in eine Wohnung einer 91-Jährigen gerast. Die Seniorin wurde dadurch in ihrem Wohnzimmer schwer verletzt. Die 60 Jahre alte Frau fuhr erst durch eine Hecke, dann durch die Terrassentür und erfasste die Seniorin schließlich im Sessel, wie die Polizei mitteilte.