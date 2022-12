Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Auto fährt gegen Baum und brennt aus: Ein Toter Von dpa | 16.12.2022, 21:26 Uhr

Ein Auto mit zwei Insassen ist in Werlte im Emsland gegen einen Baum gefahren und ausgebrannt. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfall tödlich, ein weiterer schwer verletzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Weitere Angaben gab es am Abend zunächst nicht.