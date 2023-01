Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Emsland Auto fährt gegen Baum: Mann schwer verletzt Von dpa | 02.01.2023, 07:06 Uhr

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Rastdorf (Landkreis Emsland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde bei dem Aufprall in der Nacht von Sonntag auf Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall war am Montag zunächst unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Nordstraße war am frühen Montagmorgen mehrere Stunden gesperrt.