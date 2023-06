Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden Auto fährt auf A1 auf Sattelzug auf: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 15.06.2023, 19:56 Uhr

Bei einem Unfall auf der A1 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Oyten (Landkreis Verden) mit seinem Wagen auf einen Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Durch die Kollision wurden der Mann und seine 80 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt, der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Beide Insassen wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Unfall sorgte bis in die Abendstunden zu einem kilometerlangen Stau.